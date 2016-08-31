Индексы ММВБ и РТС снизились вслед за дешевеющей нефтью

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже в среду опустился на 0,71% - до 1971,59 пункта, РТС - на 0,88% - до 950,25 пункта.

Накануне индекс ММВБ практически достиг 2000 пунктов, его максимальный показатель составлял 1999,14 пункта. Однако после открытия торгов на фондовом рынке США и публикации сильного индекса потребительской уверенности от Conference Board, индекс ММВБ растерял весь внутридневной рост.

"Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 1950 и вполне возможно, что движение именно туда мы и увидим в ближайшее время", - полагает аналитик "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 3,1% - до $47,26 за баррель после публикаций данных о еженедельных запасах нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в США увеличились c 19 по 26 августа на 2,28 млн баррелей и составили 525,87 млн.

"Более сильного снижения черного золота не происходит лишь благодаря пусть маленькому, но все же существующему шансу заморозки добычи", - считает Копейкин.

В конце сентября в Алжире состоится Международный энергетический форум, в рамках которого страны-экспортеры энергосырья намерены провести переговоры о "заморозке" добычи нефти. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.