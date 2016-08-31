МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минфин РФ не исключает снижения цены на нефть до $30 за баррель на продолжительном отрезке времени, такая оценка есть в стрессовом сценарии, сообщил замминистра финансов Максим Орешкин в интервью Всемирному экономическому форуму.

"Есть стрессовый сценарий, при котором нефть будет в районе 30 (долларов за баррель - прим. ред.) длительное время", - сказал он. При этом замминистра указал, что основной риск связан с жесткой "посадкой" экономики Китая.

В базовом сценарии цена на нефть колеблется на уровне $40-50 за баррель, рост мировой экономики составляет меньше 3%, а экономика США замедляет рост, добавил Орешкин.

Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 3,1% - до $47,26 за баррель после публикаций данных о еженедельных запасах нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в США увеличились c 19 по 26 августа на 2,28 млн баррелей и составили 525,87 млн.