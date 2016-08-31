Цена нефти марки Brent упала ниже $47 за баррель впервые с 15 августа 2016 г.Экономика и бизнес 31 августа, 19:37
"Локомотив" объявил о переходе футболиста Игоря ПортнягинаСпорт 31 августа, 19:37
Сенат Бразилии одобрил импичмент РуссеффМеждународная панорама 31 августа, 19:36
Глава Поморья вручил принцессе Великобритании Анне памятный знак "Дервиш-75"Новости Архангельской области 31 августа, 19:33
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия"Биографии и справки 31 августа, 19:09
Около 30 тысяч турецких флагов будет роздано болельщикам на матче Турция - РоссияСпорт 31 августа, 19:03
Нарышкин посоветовал не винить "заокеанскую подлость" в рытвинах на российских дорогахПолитика 31 августа, 19:02
Онлайн-дискуссия: каким должно стать образование будущегоОбщество 31 августа, 18:59
Лето прослезилось: метеорологи рассказали о причинах аномальной жары и ливней лета-2016Общество 31 августа, 18:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Минфин РФ не исключает снижения цены на нефть до $30 за баррель на продолжительном отрезке времени, такая оценка есть в стрессовом сценарии, сообщил замминистра финансов Максим Орешкин в интервью Всемирному экономическому форуму.
"Есть стрессовый сценарий, при котором нефть будет в районе 30 (долларов за баррель - прим. ред.) длительное время", - сказал он. При этом замминистра указал, что основной риск связан с жесткой "посадкой" экономики Китая.
В базовом сценарии цена на нефть колеблется на уровне $40-50 за баррель, рост мировой экономики составляет меньше 3%, а экономика США замедляет рост, добавил Орешкин.
Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 3,1% - до $47,26 за баррель после публикаций данных о еженедельных запасах нефти в США. Так, коммерческие запасы нефти в США увеличились c 19 по 26 августа на 2,28 млн баррелей и составили 525,87 млн.
Цены на нефть марки Brent и курс доллара. Инфографика ТАСС