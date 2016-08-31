Орешкин: основное негативное влияние санкций на Россию позади

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Основное негативное влияние санкций на российскую экономику уже позади. Такое мнение выразил заместитель министра финансов РФ Максим Орешкин в интервью интернет-сообществу World Economic Forum.

"Наиболее негативное влияние санкции оказали на российский финансовый сектор. В период их действия Россия была вынуждена выплатить $200 млрд внешнего долга. Причем это не был государственный долг, поскольку ВВП в период его накопления составлял порядка 10%. Это были долги российских компаний, и они сейчас они успешно погашены. Это все уже позади", - сказал он.

При этом замглавы Минфина подчеркнул, что снижение цен на нефть в течение последних двух лет вынудило Россию предпринимать меры к развитию экономики. "Когда цены на ресурсы низкие, страна не может позволить себе от них зависеть. Работая над новым бюджетным правилом, мы старались изолировать внутреннюю макроэкономику от цен на нефть. Если использовать ценовые параметры от $40 до $50 за баррель, страна может сконцентрироваться на развитии иных, несырьевых секторов", - заявил Орешкин.

В 2014 году санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией ввели Евросоюз и США, а впоследствии и ряд других стран. Секторальные санкции ЕС действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур. Под действие американских санкций попал ряд российских банков и компаний, а также высокопоставленные чиновники.