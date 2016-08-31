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Дворкович сообщил, что не ловит покемонов и советует больше времени проводить с детьми

Экономика и бизнес
31 августа, 21:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Мария Амирджанян
Вице-премьер РФ любит читать Чехова, слушать джаз и рок-н-ролл
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Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Мария Амирджанян/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал о своих личных интересах в ходе интервью на площадке сайта Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF). Он сообщил, что любит читать Чехова, слушать джаз и рок-н- ролл, а также, что не играет в популярную игру Pokemon Go и не планирует начинать.

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"Нет, - ответил вице-премьер на вопрос одного из журналистов о том, играет ли он в Pokemon Go. - Не планирую (начинать - прим. ТАСС)". Своим любимым писателем Дворкович назвал Антона Чехова, а из музыкальных направлений он предпочитает джаз и рок-н-ролл 70-х.

Один из пользователей спросил, посещал ли вице- премьер Ирландию. "Посещал, пиво было просто фантастическое, - ответил Дворкович. - Виски тоже". На вопрос, счастлив ли вице-премьер, он без колебаний заявил: "Да, я счастлив".

Говоря о любимых блюдах, Дворкович отметил, что предпочитает разнообразную пищу, ему нравятся блюда итальянской, грузинской, мексиканской и индийской кухни. "Но чаще всего я употребляю блюда российской кухни", - добавил он.

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Участники интернет-сообщества также поинтересовались тем, как вице-премьеру удается найти баланс между семьей и работой. "Это невозможно, - ответил Дворкович. - Редко мне удается больше времени проводить с семьей (чем на работе - прим. ТАСС). Очень важно проводить много времени с семьей, особенно с детьми в тот момент, когда они находятся в том возрасте, когда нужно пристальное внимание родителей".

Всемирный экономический форум (ВЭФ) - швейцарская неправительственная организация. Проводит ежегодные встречи представителей политической и деловой элиты в городе Давос (Швейцария). Помимо организации этого мероприятия ВЭФ реализует ряд международных экономических программ, направленных на борьбу с безработицей, увеличение инвестиций в развивающиеся страны, инновации в финансовой сфере и др.

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