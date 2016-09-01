Кабмин рассмотрит меры поддержки одаренных детей и волонтеров ЧМ по футболу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство России проведет очередное заседание, темами которого станут поддержка одаренных детей, спортивных волонтеров, а также расширение функций Банка России.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, на повестку дня заседания вынесен вопрос о государственной поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. Также правительству предстоит рассмотреть проект закона, который освобождает от налогообложения доходы в натуральной форме, полученные волонтерами, помогающими в организации и проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедерации 2017 года. Речь идет о доходах, полученных по договорам, заключенным с ФИФА и дочерними организациями ФИФА, а также организационным комитетом "Россия-2018".

Еще одним вопросом повестки дня станет проект закона, наделяющего Банк России полномочиями по организации и составлению платежного баланса, международной инвестиционной позиции РФ, статистики внешней торговли услугами, внешнего долга, международных резервов РФ, прямых инвестиций в Россию и прямых инвестиций из России за рубеж. "Реализация законопроекта позволит расширить информационную основу принятия решений в области государственной экономической политики, направленной на улучшение инвестиционного климата и привлечение иностранных инвестиций в экономику субъектов Федерации", - отметили в правительстве.

Другой законопроект, который рассмотрит кабмин, восстанавливает накопительные взносы бывшим участникам накопительно-ипотечной системы военнослужащих, уволенным с военной службы по уважительным причинам, при заключении ими новых контрактов о прохождении военной службы. Также документ освобождает таких военнослужащих от начисления процентов при возврате средств целевого жилищного займа.

Кабмину предстоит рассмотреть проект постановления о предоставлении в 2016 году субсидий российским организациям автомобилестроения для компенсации части затрат на транспортировку, омологацию (усовершенствование) и подтверждение соответствия их продукции международным стандартам, а также на участие в деятельности международных организаций. "Принятие проекта постановления позволит обеспечить необходимую поддержку российских производителей автомобильной техники, расширить ассортимент, повысить доступность услуг, а также укрепить позиции автомобильной отрасли РФ", - сообщили в правительстве.