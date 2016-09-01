Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин рассмотрит меры поддержки одаренных детей и волонтеров ЧМ по футболу

Экономика и бизнес
1 сентября, 1:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Еще одним вопросом повестки дня станет проект закона, расширяющий полномочия Банка России
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство России проведет  очередное заседание, темами которого станут поддержка одаренных детей, спортивных волонтеров, а также расширение функций Банка России.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, на повестку дня заседания вынесен вопрос о государственной поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. Также правительству предстоит рассмотреть проект закона, который освобождает от налогообложения доходы в натуральной форме, полученные волонтерами, помогающими в организации и проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедерации 2017 года. Речь идет о доходах, полученных по договорам, заключенным с ФИФА и дочерними организациями ФИФА, а также организационным комитетом "Россия-2018".

Еще одним вопросом повестки дня станет проект закона, наделяющего Банк России полномочиями по организации и составлению платежного баланса, международной инвестиционной позиции РФ, статистики внешней торговли услугами, внешнего долга, международных резервов РФ, прямых инвестиций в Россию и прямых инвестиций из России за рубеж. "Реализация законопроекта позволит расширить информационную основу принятия решений в области государственной экономической политики, направленной на улучшение инвестиционного климата и привлечение иностранных инвестиций в экономику субъектов Федерации", - отметили в правительстве.

Другой законопроект, который  рассмотрит кабмин, восстанавливает накопительные взносы бывшим участникам накопительно-ипотечной системы военнослужащих, уволенным с военной службы по уважительным причинам, при заключении ими новых контрактов о прохождении военной службы. Также документ освобождает таких военнослужащих от начисления процентов при возврате средств целевого жилищного займа.

Кабмину предстоит рассмотреть проект постановления о предоставлении в 2016 году субсидий российским организациям автомобилестроения для компенсации части затрат на транспортировку, омологацию (усовершенствование) и подтверждение соответствия их продукции международным стандартам, а также на участие в деятельности международных организаций. "Принятие проекта постановления позволит обеспечить необходимую поддержку российских производителей автомобильной техники, расширить ассортимент, повысить доступность услуг, а также укрепить позиции автомобильной отрасли РФ", - сообщили в правительстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу Волонтерская программа ЧМ-2018
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
3
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
4
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
6
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
7
"Антонов": Украина и Китай будут совместно производить крупнейший самолет АН-225 "Мрия"
Темы дня
Реклама