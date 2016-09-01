Обучение финансовой грамотности стартует в российских школах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Занятия по финансовой грамотности стартуют в российских школах. На первых порах занятия будут носить факультативный характер, а в дальнейшем некоторые темы дисциплины будут изучаться в рамках таких общеобразовательных предметов, как обществознание, математика, история и география.

Первыми приобщатся к финансовой грамотности учащиеся в Татарстане, Саратовской, Волгоградской, Томской и Калининградской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Учебники для курса разработаны в рамках проекта Минфина России и Всемирного банка "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ". Программа рассчитана как на детей, так и на их родителей.

Проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" реализуется Минфином с 2011 года. Цели проекта - содействие формированию у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, навыков управления личным и семейным бюджетом.

Уровень финансовой грамотности в России

Социсследования показывают, что Россия - далеко не аутсайдер в вопросах финансовой грамотности, сообщил ТАСС директор проекта, глава департамента международных финансовых отношений Андрей Бокарев. К лидерам по финансовой грамотности населения, по его словам, относятся Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. В этих странах обучение финансовой грамотности внедрено в программу школьного образования. При этом в России курс по финансовой грамотности охватывает как начальную, так и среднюю школу, а, например, в Великобритании он рассчитан только на учеников старших классов, отметил Бокарев.

По его словам, чаще всего у российских граждан отсутствуют такие финансовые навыки, как планирование бюджета и стремление отстаивать свои права в случае оказания недобросовестных финансовых услуг. "И это притом, что почти в 90% судебных исков решение выносится в пользу пострадавшей стороны", - заметил эксперт.

Как ранее заявлял ТАСС экс-министр финансов России Алексей Кудрин, уровень финансовой грамотности россиян надо тестировать регулярно, раз в 5 лет.

По словам Кудрина, накопленный в процессе реализации проекта опыт и лучшие практики региональных программ уже используются при разработке Национальной стратегии повышения финансовой грамотности. Экс-министр пояснил, что стратегия формулирует цель, задачи, основные направления, механизмы координации и другие ключевые параметры государственной политики в сфере финансового просвещения граждан. При этом проекты повышения финансовой грамотности существуют не только у Минфина, но и у ЦБ РФ, многих банков и финансовых организаций.

По результатам исследования PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), проверявшего уровень финансовой грамотности 15-летних школьников из 18 ведущих стран и экономик мира, Россия заняла 10-е место, расположившись в середине рейтинге между США и Францией, с результатом близким также к Словении, Испании, Хорватии и Израилю, оставив далеко позади Италию. Более 80% российских учащихся продемонстрировали готовность использовать базовые финансовые знания и умения.