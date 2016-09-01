Фестиваль "Улица Дальнего Востока" открывается на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Улица Дальнего Востока" открывается на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Специально к фестивалю каждый из девяти регионов Дальнего Востока построил оригинальный павильон, где разместил свою экспозицию, рассказывающую об его экономических, культурных или природных особенностях, сообщили ТАСС в оргкомитете ВЭФ.

Пещеры, вулканы и лунная база

Уникальные особенности, присущие тому или иному региону, нашли свое отражение даже во внешнем виде павильонов. К примеру, Чукотский автономный округ встречает посетителей медвежьей берлогой и лодками из моржовых шкур. Магаданская область представила арт-объект "Золотой прииск", посетители которого смогут попробовать намыть золотой песок.

Павильон Приморского края выстроен в форме лотоса. Этот цветок является одним из символов края наравне с амурским тигром или дальневосточным леопардом. В павильоне разместилась экспозиция, представляющая основные вехи развития региона: от Владивостокской крепости и первого порто-франко 1861-1909 годов до современного Свободного порта Владивосток.

Выставочный павильон Еврейской автономной области представлен символами региона - макетами трансграничного моста, телебашни на сопке Тихонькой и семью арками цветов радуги, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Экспозиция Амурской области разместилась на площадке "Лунная база", на ней можно увидеть фрагменты ракеты и скафандр. Выставочный павильон Камчатки представлен в виде извергающегося вулкана, бурлящего гейзера и корякского национального жилища. Внутри расположились три тематические зоны: в зоне "Экологический туризм" представлены туристические возможности края, в зоне "Культура и этнос" можно познакомиться с культурой народов Камчатки, а в зоне "Технологический прогресс" - узнать о проектах по добыче золота и электроэнергии за счет термальных вод и ветра.

Особые предложения

Помимо регионов Дальнего Востока, свои экспозиции представляют и министерства России. В специальном павильоне Министерства сельского хозяйства РФ разместилась выставка достижений региональной пищевой промышленности Дальнего Востока. Экспозиция Минприроды РФ представляет собой интерактивную площадку, на которой посетители смогут познакомиться с красотами дальневосточной природы, с помощью технологии дополненной реальности встретиться с амурским тигром, дальневосточным леопардом и медведем.

Дальневосточный колорит разбавил павильон Республики Крым, где в интерактивном формате можно ознакомиться с туристическими предложениями региона.

Второй ВЭФ

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.