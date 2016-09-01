Экспортная пошлина на нефть в РФ снижается на $10,1

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 сентября 2016 года снижается на $10,1 и составит $80 за тонну.
Размер пошлины рассчитывался Минфином исходя из данных мониторинга цен на нефть с 15 июля по 14 августа 2016 года. Средняя цена на нефть Urals за этот период составила $41,57667 за баррель, или $303,5 за т.
По сообщению Минфина, пошлина на высоковязкую нефть понизится до $9,5 с $10,9. Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, начиная с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.
Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $32 за т, на темные - $65,6 за т. Пошлина на экспорт товарного бензина понизится до $48,8, прямогонного (нафта) - до $56,8 с $63,9 за т. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне, а пошлина на кокс понизится до $5,2 с $5,8 за т.