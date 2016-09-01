Фонд содействия развитию жилищного строительства ликвидирован

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вступает в силу федеральный закон, согласно которому Фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС) ликвидируется. Его полномочия, в том числе по вовлечению в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, передаются Единому институту развития в жилищной сфере, который был учрежден на базе Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в 2015 году.

Оптимизация

Фонд РЖС, созданный в 2008 году, фактически входил в состав Единого института развития в жилищной сфере и подчинялся АИЖК с середины 2015 года, пояснили в пресс-службе АИЖК.

Ликвидация Фонда позволит оптимизировать структуру Единого института развития и консолидировать функционал по развитию ипотеки и жилищного строительства в одной организации. Такая оптимизация в том числе позволит повысить качество работы и сократить операционные расходы, пояснила руководитель пресс-службы АИЖК Юлия Казинец. Например, компания уже продала все служебные автомобили.

Так принято в АИЖК - все сотрудники агентства, включая руководство, пользуются только личным или общественным транспортом. Бюджет Единого института развития не будет увеличен в связи с ликвидацией Фонда РЖС, подчеркнули в пресс-службе АИЖК. Сотрудники Фонда переходят в состав агентства, а его руководитель Денис Филиппов займет должность заместителя генерального директора АИЖК.

Стратегия

"В рамках утвержденной стратегии на 2016-2020 гг. АИЖК продолжит заниматься подготовкой земельных участков для застройщиков до уровня, востребованного рынком в каждом конкретном регионе", - пояснили в пресс-службе АИЖК.

Конечный продукт будет давать полное представление о проекте застройки, отвечать спросу на жилье и планам муниципальных образований, а также гарантировать стоимость подключения к сетям в рамках установленных параметров проекта.

Единый институт развития в жилищной сфере планирует к 2020 году создать условия для строительства не менее 100 кв. м. жилья, что позволит улучшить жилищные условия более 2 млн семей.

В АИЖК добавили, что строительство нового жилья будет сопровождаться повышением качества городской среды в соответствии со стандартами комплексного благоустройства территорий, которые планируется разработать.

Результаты

Фонд РЖС за время своей работы ввел в эксплуатацию 5,9 млн кв. м жилых домов в 27 регионах РФ.

Фонд передал 271 земельный участок общей площадью 9,8 тыс. га. 43 субъектам РФ. Так, не менее 75 тыс. многодетных семей смогут бесплатно получить земельные участки. Этой возможностью уже воспользовались почти 14 тыс. многодетных семей из 15 субъектов РФ. При этом часть выданных земельных участков будут обеспечены инженерными сетями газо-, электро- и теплоснабжения. На создание инфраструктуры будет затрачено более 4 млрд рублей.

Не менее 12 детских дошкольных учреждений на 2,2 тыс. мест открылось в Кировской Курской, Московской, Саратовской, Челябинской области, Москве и Казани на земельных участках, предоставленных Фондом РЖС. В Краснодарском крае, Новосибирской и Ульяновской области были запущены 4 завода по производству строительных материалов, изделий и конструкций для жилищного строительства на 455 рабочих мест. Инвестиции в проекты заводов составили 4,5 млрд рублей.

В портфеле фонда, переданном в АИЖК, находится 170 проектов (270 земельных участков) в стадии реализации в 44 субъектах РФ. Из них около 60 проектов малоэтажного строительства, 35 проектов - смешанной застройки. Общая площадь земельных участков равна 10 тыс. га.

Объем жилья, которое возводится или будет возведено, составляет 26,5 млн кв. м. Доля жилья экономического класса в этом объеме составляет 63%.