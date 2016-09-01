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Изменяется порядок открытия наследства

Экономика и бизнес
1 сентября, 2:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Время открытия наследства будет определяться моментом смерти
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Время открытия наследства с 1 сентября 2016 года будет определяться моментом смерти, а не датой, как было ранее, что в некоторых случаях может существенно повлиять на то, в каком порядке будет осуществляться наследование, сообщила ТАСС член Правления Федеральной нотариальной палаты, нотариус города Москвы Александра Игнатенко.

С 1 сентября дня вступает в силу Федеральный закон от 30 марта 2016 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Он предписывает для определения правовых последствий ухода человека из жизни фиксировать не только день, но и момент его смерти. "Если раньше время открытия наследства определялось датой, то теперь оно может определяться моментом. Причем момент может определяться не только часом, но и минутами, секундами. Иногда от секунд зависит то, в каком порядке будет осуществляться наследование", - рассказала она.

По словам эксперта, если при одновременной смерти граждан момент смерти определить не представляется возможным, то наследование будет проходить по линии каждого из умерших его наследниками. В то же время, если органами ЗАГС или решением суда момент смерти определен, то в этом случае "доля пережившего наследодателя в наследстве умершего ранее будет учитываться и наследоваться наследниками наследодателя, умершего последним".

"К примеру, если в результате ДТП одновременно умирают муж и жена, у которых есть родители, и момент их смерти определить невозможно, то имущество жены наследуют ее родители, а имущество мужа, соответственно, его отец и мать. Если же установлено, что супруг умер раньше, пусть всего на несколько часов, то доля в наследстве, на которую претендовала бы его супруга, перейдет ее родителям", - пояснила нотариус.

При этом она отметила, что нововведения никак не повлияют на сам порядок вступления наследство. "По- прежнему, как и ранее, требуется оформлять наследственные права у нотариуса по последнему месту жительства умершего гражданина, сроки оформления наследственных прав и полномочия нотариусов не изменились", - уточнила Игнатенко.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава РФ сообщили ТАСС, что ведомство направило "в субъекты информационное письмо с разъяснениями по заполнению пункта 4 медицинского свидетельства о смерти". "Пересмотр формы не требовался, так как в документе присутствует поле "Время", - уточнили в пресс-службе.

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