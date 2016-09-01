Кудрин считает, что слабые предприятия сократят рабочие места, чтобы не просрочить налоги

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, что законодательное закрепление приоритета заработной платы перед другими выплатами спровоцирует слабые предприятия к сокращению рабочих мест, а также сдерживанию роста зарплат. Такое мнение он высказал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Чтобы зарплату вовремя платить и налоги не просрочить, слабые предприятия пойдут на сокращение рабочих мест и сдерживание роста зарплат — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 31 августа 2016 г.

"Чтобы зарплату вовремя платить и налоги не просрочить, слабые предприятия пойдут на сокращение рабочих мест и сдерживание роста зарплат", - написал заместитель председателя Экономического совета при президенте.

Он также предположил, что отсрочка выплаты налогов предприятиям предоставлена не будет.

"Конечно, зарплата должна выплачиваться безусловно. Но и налоги не отсрочат. Будут иски и взыскания", - объяснил Кудрин.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова законодательно закрепить приоритет заработной платы перед другими выплатами, в том числе перед взносами в социальные фонды и налогами.