Кудрин считает, что слабые предприятия сократят рабочие места, чтобы не просрочить налоги

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин считает, что законодательное закрепление приоритета заработной платы перед другими выплатами спровоцирует слабые предприятия к сокращению рабочих мест, а также сдерживанию роста зарплат. Такое мнение он высказал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Чтобы зарплату вовремя платить и налоги не просрочить, слабые предприятия пойдут на сокращение рабочих мест и сдерживание роста зарплат— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 31 августа 2016 г.
"Чтобы зарплату вовремя платить и налоги не просрочить, слабые предприятия пойдут на сокращение рабочих мест и сдерживание роста зарплат", - написал заместитель председателя Экономического совета при президенте.
Он также предположил, что отсрочка выплаты налогов предприятиям предоставлена не будет.
"Конечно, зарплата должна выплачиваться безусловно. Но и налоги не отсрочат. Будут иски и взыскания", - объяснил Кудрин.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова законодательно закрепить приоритет заработной платы перед другими выплатами, в том числе перед взносами в социальные фонды и налогами.