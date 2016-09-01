СМИ: в Японии создадут новый министерский пост по экономическим отношениям с РФ

ТОКИО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер- министр Синдзо Абэ намеревается создать в правительстве новый министерский пост "по экономическим взаимоотношениям с Россией" и предложить его действующему министру экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко. Об этомсообщило японское общественное телевидение NHK.

Отмечается, что такой шаг направлен на развитие российско-японских экономических отношений на фоне предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ в рамках второго Восточного экономического форума (ВЭФ). "Также в ходе предстоящего визита премьер-министр Абэ предложит проводить встречи на высшем уровне во Владивостоке на ежегодной основе", - подчеркивает NHK.

2 сентября на полях ВЭФ во Владивостоке намечена встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В ходе нее, как отмечал генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, будет обсуждаться широкий спектр двухсторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, территориальный спор и вопрос возможного визита российского президента в Японию.