Финансовый совет России и КНР способствует притоку инвестиций в экономику РФ

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Российско-Китайский финансовый совет упрощает для компаний КНР процесс инвестирования в экономику РФ. Как сообщил ТАСС председатель совета директоров Harbin Bank Го Чживэнь, в настоящее время прорабатываются проекты в области сельского хозяйства и в ряде других отраслей.
"Этот совет является финансовой платформой, стимулирующей сотрудничество российских и китайских финансовых институтов с целью развития двусторонней торговли", - сказал он.
По словам Го Чживэня, ряд китайских компаний планирует при поддержке Harbin Bank "инвестировать в российскую экономику и объекты инфраструктуры". "Ряд наших клиентов работает в сфере сельского хозяйства, занят в выпуске производственного оборудования, а также предоставляет китайским компаниям услуги в рублях", - добавил он. При этом собеседник не сообщил примерный объем инвестиций.
Российско-Китайский финансовый совет (РКФС) был создан в 2015 году. Инициатором этого стали Сбербанк и Harbin Bank. В настоящее время с российской стороны в РКФС принимают участие 27 банков, а с китайской - 29 финансовых институтов.