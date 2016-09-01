Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: у Tesla Motors крупные проблемы со средствами для слияния с SolarCity

Экономика и бизнес
1 сентября, 5:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Tesla Motors до сих пор специализировалась на производстве электромобилей
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский производитель электромобилей Tesla Motors испытывает трудности с дополнительными средствами, которые необходимы для слияния и интеграции с энергетической компанией SolarCity. Ее финансовое состояние оставляет желать лучшего и отражается на делах владельца Tesla Motors Илона Маска, сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, Маск уведомил финансовые органы США о необходимости изыскать дополнительные средства для выплаты $422 млн владельцам долговых обязательств компании за третий квартал и финансирования слияния с SolarCity. При этом в последние недели 15 компаний отказались покупать акции или инвестировать в разработки SolarCity. По состоянию дел на 30 июня размер ее наличных средств сократился до $146 млн с $421 млн годом ранее.

Представители Tesla сообщили 1 августа о планах покупки SolarCity. Энергетическая компания после ее поглощения Tesla Motors намерена выпускать солнечные батареи нового типа.

Как указал Маск, речь идет о начале производства крыш, вся поверхность которых будет сплошной солнечной батареей. Этот метод, как отметил бизнесмен, отличается от традиционной технологии, предполагающей установку солнечных батарей на обычную крышу. Это будет "солнечная крыша, а не модули на крыше", пояснил Маск.

Сделка оценивается в $2,6 млрд. Компании планируют закрыть ее в четвертом квартале текущего года. Согласно условиям транзакции, владельцы акций SolarCity получат за каждую из них 0,11 акции Tesla. Инициатором сделки выступил Маск, который владеет контрольными пакетами акций в обеих компаниях.

Tesla Motors до сих пор специализировалась на производстве электромобилей. Она выпускает две модели высокой ценовой категории: седан Model S и кроссовер Model X. Компания планирует наладить серийный выпуск Model 3 в 2017 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
3
Сборная России по футболу вернулась в Москву после товарищеского матча с командой Турции
4
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
5
СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии
6
Станислав Черчесов: в матче с турками нам не хватило "инстинкта убийцы"
7
"Антонов": Украина и Китай будут совместно производить крупнейший самолет АН-225 "Мрия"
Темы дня
Реклама