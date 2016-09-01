СМИ: у Tesla Motors крупные проблемы со средствами для слияния с SolarCity

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский производитель электромобилей Tesla Motors испытывает трудности с дополнительными средствами, которые необходимы для слияния и интеграции с энергетической компанией SolarCity. Ее финансовое состояние оставляет желать лучшего и отражается на делах владельца Tesla Motors Илона Маска, сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, Маск уведомил финансовые органы США о необходимости изыскать дополнительные средства для выплаты $422 млн владельцам долговых обязательств компании за третий квартал и финансирования слияния с SolarCity. При этом в последние недели 15 компаний отказались покупать акции или инвестировать в разработки SolarCity. По состоянию дел на 30 июня размер ее наличных средств сократился до $146 млн с $421 млн годом ранее.

Представители Tesla сообщили 1 августа о планах покупки SolarCity. Энергетическая компания после ее поглощения Tesla Motors намерена выпускать солнечные батареи нового типа.

Как указал Маск, речь идет о начале производства крыш, вся поверхность которых будет сплошной солнечной батареей. Этот метод, как отметил бизнесмен, отличается от традиционной технологии, предполагающей установку солнечных батарей на обычную крышу. Это будет "солнечная крыша, а не модули на крыше", пояснил Маск.

Сделка оценивается в $2,6 млрд. Компании планируют закрыть ее в четвертом квартале текущего года. Согласно условиям транзакции, владельцы акций SolarCity получат за каждую из них 0,11 акции Tesla. Инициатором сделки выступил Маск, который владеет контрольными пакетами акций в обеих компаниях.

Tesla Motors до сих пор специализировалась на производстве электромобилей. Она выпускает две модели высокой ценовой категории: седан Model S и кроссовер Model X. Компания планирует наладить серийный выпуск Model 3 в 2017 году.