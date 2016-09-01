Mitsubishi намерена построить в Сахалинской области завод по производству метанола

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Mitsubishi Corporation RUS ("Мицубиси корпорейшн РУС") намерена построить на территории Сахалинской области завод по производству метанола. Соответствующее соглашение подписали во Владивостоке председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина и генеральный директор компании Минору Фурусава.
Комментируя это соглашение, губернатор области Олег Кожемяко отметил, что "важно перерабатывать газ на территории" региона. "Сейчас нужно думать не только о поставках газа, сейчас делается уже третья технологическая очередь завода СПГ", - пояснил он.
По словам Кожемяко, "Mitsubishi первые высказали готовность к реализации такого проекта - завода по производству метанола". "На основании этого соглашения мы будем вести переговоры с правительством РФ. Уже есть реальный инвестор, известнейшая компания, намерения очень серьезные. Для нас стоит задача продвинуть этот проект и гарантировать поставки газа", - добавил он.
Щербина отметила, что сейчас необходимо найти подходящий земельный участок. Эта работа уже ведется, добавила она.
В Mitsubishi Corporation RUS воздержались от комментариев относительно подписанного соглашения.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сахалинской области, на заводе будут производить метанол марок А и Б в объеме не менее 1 млн тонн в год. Это даст возможность создать значительное количество дополнительных рабочих мест: 2000 во время строительства и 130-160 после запуска.