Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Mitsubishi намерена построить в Сахалинской области завод по производству метанола

Экономика и бизнес
1 сентября, 6:04 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сахалинской области, на заводе будут производить метанол марок А и Б в объеме не менее 1 млн тонн в год
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Mitsubishi Corporation RUS ("Мицубиси корпорейшн РУС") намерена построить на территории Сахалинской области завод по производству метанола. Соответствующее соглашение подписали во Владивостоке председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина и генеральный директор компании Минору Фурусава.

Комментируя это соглашение, губернатор области Олег Кожемяко отметил, что "важно перерабатывать газ на территории" региона. "Сейчас нужно думать не только о поставках газа, сейчас делается уже третья технологическая очередь завода СПГ", - пояснил он.

По словам Кожемяко, "Mitsubishi первые высказали готовность к реализации такого проекта - завода по производству метанола". "На основании этого соглашения мы будем вести переговоры с правительством РФ. Уже есть реальный инвестор, известнейшая компания, намерения очень серьезные. Для нас стоит задача продвинуть этот проект и гарантировать поставки газа", - добавил он.

Щербина отметила, что сейчас необходимо найти подходящий земельный участок. Эта работа уже ведется, добавила она.

В Mitsubishi Corporation RUS воздержались от комментариев относительно подписанного соглашения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сахалинской области, на заводе будут производить метанол марок А и Б в объеме не менее 1 млн тонн в год. Это даст возможность создать значительное количество дополнительных рабочих мест: 2000 во время строительства и 130-160 после запуска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На северо-востоке Москвы совершено убийство двух человек
2
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
3
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
4
Сборная России по футболу вернулась в Москву после товарищеского матча с командой Турции
5
СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии
6
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
7
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
Темы дня
Реклама