ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает разместить бонды в юанях в 2017 году, на данный момент ведет переговоры с рядом заинтересованных компаний. Об этом заявил журналистам старший вице-президент банка Игорь Буланцев.

"Я думаю, что этой осенью не будет. Но в следующем году наверняка будет (размещение бондов в юанях - прим. ТАСС). Мы с одной стороны видим увеличение интереса к финансированию в юанях, с другой стороны это сложный инструмент. Всему свое время", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Буланцева, Сбербанк ведет предварительные переговоры с рядом заинтересованных компаний.

Старший вице-президент Сбербанка также уточнил, что планы кредитной организации касаются не только собственных заимствований в юанях, но и участия Сбербанка в качестве организатора таких сделок для других компаний.

Как ранее сообщал ТАСС, Сбербанк развивает сотрудничество с рядом китайских банков и будет рассматривать вопрос диверсификации источников пассивов в китайских юанях, в том числе, с целью кредитования российских корпоративных заемщиков в юанях.

Диверсификации источников пассивов в китайских юанях может проходить через выпуск публичных долговых инструментов в данной валюте.

В 2016 г. банк запустил пилотные розничные продукты в юанях, которые пока тестируются на Дальнем Востоке.