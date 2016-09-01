Мединский не располагает данными о снятии мемориальной доски Маннергейму в ПетербургеКультура 1 сентября, 7:46
Трехдневная Вахта памяти по погибшим в школе № 1 заложникам начнется в БесланеОбщество 1 сентября, 7:12
Свыше тысячи человек примут в пунктах временного размещения Приморья к концу дняПроисшествия 1 сентября, 6:51
Процесс импичмента Руссефф завершился сменой власти в БразилииМеждународная панорама 1 сентября, 6:32
Трамп рассказал о новых методах борьбы с незаконными мигрантами в СШАМеждународная панорама 1 сентября, 6:17
Сбербанк рассчитывает разместить бонды в юанях в 2017 годуЭкономика и бизнес 1 сентября, 6:15
Турпоток из РФ в Египет в случае возобновления авиасообщения может восстановиться быстроЭкономика и бизнес 1 сентября, 6:06
Ким Чен Ын сфотографировался вместе с участниками запуска баллистической ракетыМеждународная панорама 1 сентября, 5:49
Станции сотовых операторов начнут использовать в системе российской ПРОАрмия и ОПК 1 сентября, 5:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает разместить бонды в юанях в 2017 году, на данный момент ведет переговоры с рядом заинтересованных компаний. Об этом заявил журналистам старший вице-президент банка Игорь Буланцев.
"Я думаю, что этой осенью не будет. Но в следующем году наверняка будет (размещение бондов в юанях - прим. ТАСС). Мы с одной стороны видим увеличение интереса к финансированию в юанях, с другой стороны это сложный инструмент. Всему свое время", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Буланцева, Сбербанк ведет предварительные переговоры с рядом заинтересованных компаний.
Старший вице-президент Сбербанка также уточнил, что планы кредитной организации касаются не только собственных заимствований в юанях, но и участия Сбербанка в качестве организатора таких сделок для других компаний.
Как ранее сообщал ТАСС, Сбербанк развивает сотрудничество с рядом китайских банков и будет рассматривать вопрос диверсификации источников пассивов в китайских юанях, в том числе, с целью кредитования российских корпоративных заемщиков в юанях.
Диверсификации источников пассивов в китайских юанях может проходить через выпуск публичных долговых инструментов в данной валюте.
В 2016 г. банк запустил пилотные розничные продукты в юанях, которые пока тестируются на Дальнем Востоке.