В РФ прорабатывают взаимный безвизовый туристический обмен с Индией, Вьетнамом и Ираном

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Ростуризм предлагает применять механизм взаимного безвизового группового туристического обмена с Индией, Вьетнамом и Ираном. Сейчас такие безвизовые групповые поездки действуют между Россией и Китаем. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.
"Мы предлагаем такой же механизм (как действует с Китаем - прим. ред.) по направлению сотрудничества с Индией, Ираном", - сказал он, добавив, что такая схема была бы интересна и во взаимодействии с Вьетнамом.
Глава ведомства высоко оценил действие такой схемы туристического обмена с Китаем.
"Это действительно хороший механизм, который показал свою эффективность", - резюмировал он.
Соглашение между правительствами РФ и Китая о безвизовых туристических поездках в рамках организованных групп (через турфирмы) было подписано в 2000 году.