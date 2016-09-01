В РФ прорабатывают взаимный безвизовый туристический обмен с Индией, Вьетнамом и Ираном

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Ростуризм предлагает применять механизм взаимного безвизового группового туристического обмена с Индией, Вьетнамом и Ираном. Сейчас такие безвизовые групповые поездки действуют между Россией и Китаем. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Мы предлагаем такой же механизм (как действует с Китаем - прим. ред.) по направлению сотрудничества с Индией, Ираном", - сказал он, добавив, что такая схема была бы интересна и во взаимодействии с Вьетнамом.

Глава ведомства высоко оценил действие такой схемы туристического обмена с Китаем.

"Это действительно хороший механизм, который показал свою эффективность", - резюмировал он.

Соглашение между правительствами РФ и Китая о безвизовых туристических поездках в рамках организованных групп (через турфирмы) было подписано в 2000 году.