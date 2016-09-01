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Эксперты: обмен опытом между бизнесом и вузами станет основой успешного образования в РФ

Экономика и бизнес
1 сентября, 7:14 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Университетский форум Россия - АСЕАН открывает 1 сентября программу Второго Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Интеграция опыта российских и иностранных бизнесменов в программу университетов позволит создать успешную систему бизнес- образования в России и в странах, сотрудничающих с ней. К такому выводу пришли участники дискуссии Университетского форума Россия - АСЕАН во Владивостоке.

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"Практическая направленность должна стать основой для бизнес-образования в университетах российского Дальнего Востока. Нужны и традиционные компетенции, но ключевым должен стать блок, связанный с развитием бизнеса в Азии - на российской территории и в странах АСЕАН", - сказала директор школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Елена Гаффорова.

Замдекана бизнес-школы Forbes при одном из университетов США Дэвид Маккей отметил, что важнейшим элементом создания успешной системы образования является обмен опытом между бизнесом и университетами. По его мнению, нужно корректировать образовательные программы с учетом успехов и ошибок, которые совершили вчерашние выпускники университетов.

"Необходимо возвращать опыт в университеты, которые готовят профессионалов. Они должны накапливать опыт и передавать его дальше, чтобы не совершать одни и те же ошибки. Накопив такой опыт работы, следующие проекты реализуются еще легче", - сказал Маккей.

Представитель сингапурского образовательного фонда Йонг Ван Пинг, в свою очередь, предложил российской стороне создать бизнес-школу, в которой студенты стран Юго- Восточной Азии могли бы получить бизнес-образование. "Существуют контакты между университетами, когда диплом той или иной школы котируется в странах-компаньонах. Но я предлагаю выдавать стипендии, на которые молодые люди могли бы получить образование в России, - магистратура на 1-2 года. Необходимо обучать студентов всем практическим аспектам предпринимательства и управления", - сказал он.

Университетский форум Россия - АСЕАН открывает 1 сентября программу Второго Восточного экономического форума во Владивостоке. Университетский форум посвящен 20-летию со дня установления диалогового партнерства между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Организаторами форума стали МГИМО и ДВФУ при поддержке МИД РФ, Минобрнауки и фонда "Росконгресс".

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