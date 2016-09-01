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Нефтебазу для заправки судов с ежегодным оборотом 1,2 млн тонн топлива создадут в Находке

Экономика и бизнес
1 сентября, 8:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Сумма инвестиций в пункт заправки судов составит 3,5 млрд рублей, сообщил генеральный директор "Открытой базы бункеровки рыболовного флота" Павел Попов
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Бункеровочная нефтебаза с годовым оборотом 1,2 млн тонн топлива будет создана в порту города Находка в Японском море. Соглашение о строительстве подписали в четверг Корпорация развития Дальнего Востока и "Открытая база бункеровки рыболовного флота" в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент ТАСС.

"В порту Находки будет создана база для бункеровки (заправки судов), объем вместимости емкости 49 тыс. тонн. Годовой грузооборот - 1,2 млн тонн. Будет построена железная дорога к месту заправки, причальные стенки для судов, срок строительства три года. На данный момент проект проходит госэкспертизу, как только придет положительное заключение - мы готовы начать строительство", - сказал ТАСС генеральный директор "Открытой базы бункеровки рыболовного флота" Павел Попов.

По его словам, сумма инвестиций в пункт заправки судов - 3,5 млрд рублей. "Уже определено место, готова площадка. Это северная сторона бухты - мыс Астафьева. Создание бункеровочной нефтебазы позволит обеспечить рабочими местами 200 жителей Находки", - уточнил он.

Порт Находка - российский морской порт федерального значения в заливе Находка и на северо-западном побережье Японского моря. Входит в крупнейший портово-транспортный узел России на Тихом океане "Восточный-Находка".

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