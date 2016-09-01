КРДВ подписала 21 соглашение с новыми резидентами ТОР и СПВ на 24,6 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) в четверг в преддверии второго Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке подписала соглашения с тремя новыми резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и 18 новыми резидентами свободного порта Владивосток (СПВ). Общая сумма инвестиций в новые проекты составляет 24,6 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

"Сегодня в преддверии второго Восточного экономического форума состоялось публичное подписание соглашений между АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и 21 резидентом особых экономических режимов, действующих на Дальнем Востоке, на общую сумму 24,6 млрд рублей. Из них 18 проектов будет реализовано в свободном порте Владивосток и три проекта на территориях опережающего развития. Благодаря резидентам будет создано более 2,2 тысячи рабочих мест", - сказали в пресс-службе.

В частности, новые предприятия различной специализации появятся в ТОР "Хабаровск", "Надеждинская" и "Сахалин". Они будут заниматься в том числе сельским хозяйством, логистикой, легкой и тяжелой промышленностью. Новые резиденты свободного порта Владивосток намерены создать бункеровочную базу, построить деревообрабатывающий комплекс, производить тарный картон и гофрированную упаковку из макулатуры, заниматься другими видами деятельности.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство России "ТАСС" является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.