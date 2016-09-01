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Путин уверен, что судостроительный комплекс "Звезда" обойдет всех конкурентов в мире

Экономика и бизнес
1 сентября, 9:09 UTC+3 край/ 1, сентября. /ТАСС
Президент подчеркнул, что судоверфь будет выпускать суда прежде всего для внутреннего рынка, для освоения шельфовых месторождений Дальнего Востока и Арктики, для развития Северного морского пути
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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что судостроительный комплекс "Звезда" на Дальнем Востоке обойдет всех мировых конкурентов. Такое мнение глава государства высказал на торжественной церемонии пуска первой очереди предприятия.

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"У нас есть все основания полагать, что новое предприятие по уровню производительности труда будет не только передовым, а по многим показателям будет лучше, чем основные наши конкуренты в мире", - отметил президент. Он подчеркнул, что судоверфь будет выпускать суда прежде всего для внутреннего рынка, для освоения шельфовых месторождений Дальнего Востока и Арктики, для развития Северного морского пути. Путин особо подчеркнул, что большие планы по освоению этого пути доставки грузов из Европы в Азию имеет не только Россия, но и другие государства.

По мнению президента, в ближайшие годы в бухте Большой Камень должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов. Путин отметил, что речь идет о танкерах, газовозах, элементах буровых платформ, судах снабжения и сейсморазведки. Президент призвал в этой работе учитывать разработки партнеров, самые передовые технологии и российский опыт судостроения, связанный с работой в сложных условиях Арктики.

"Важно, чтобы в конкуренции за заказы гражданских судов на ведущие роли выходили именно отечественные верфи, такие как "Звезда", где востребован уникальный российский опыт, о котором я уже сказал, в производстве судов ледового класса, и создаются перспективные технологические альянсы с мировыми лидерами в судостроении", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что дальневосточные судостроители смогут предложить своим заказчикам качественный, конкурентоспособный продукт, а новая верфь станет по-настоящему успешным проектом и мощным ресурсом для развития Дальневосточного региона. Путин добавил, что строительство этого предприятия стало частью комплексной стратегии компании Роснефть на Дальнем Востоке, в рамках которой не только наращиваются мощности по добыче углеводородов, но и поддерживаются научные изыскания, реализуются социальные проекты и создается инфраструктура для качественного роста.

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