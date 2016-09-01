Путин уверен, что судостроительный комплекс "Звезда" обойдет всех конкурентов в мире

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что судостроительный комплекс "Звезда" на Дальнем Востоке обойдет всех мировых конкурентов. Такое мнение глава государства высказал на торжественной церемонии пуска первой очереди предприятия.

"У нас есть все основания полагать, что новое предприятие по уровню производительности труда будет не только передовым, а по многим показателям будет лучше, чем основные наши конкуренты в мире", - отметил президент. Он подчеркнул, что судоверфь будет выпускать суда прежде всего для внутреннего рынка, для освоения шельфовых месторождений Дальнего Востока и Арктики, для развития Северного морского пути. Путин особо подчеркнул, что большие планы по освоению этого пути доставки грузов из Европы в Азию имеет не только Россия, но и другие государства.

По мнению президента, в ближайшие годы в бухте Большой Камень должна появиться крупнейшая в России верфь гражданского судостроения, способная выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов. Путин отметил, что речь идет о танкерах, газовозах, элементах буровых платформ, судах снабжения и сейсморазведки. Президент призвал в этой работе учитывать разработки партнеров, самые передовые технологии и российский опыт судостроения, связанный с работой в сложных условиях Арктики.

"Важно, чтобы в конкуренции за заказы гражданских судов на ведущие роли выходили именно отечественные верфи, такие как "Звезда", где востребован уникальный российский опыт, о котором я уже сказал, в производстве судов ледового класса, и создаются перспективные технологические альянсы с мировыми лидерами в судостроении", - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что дальневосточные судостроители смогут предложить своим заказчикам качественный, конкурентоспособный продукт, а новая верфь станет по-настоящему успешным проектом и мощным ресурсом для развития Дальневосточного региона. Путин добавил, что строительство этого предприятия стало частью комплексной стратегии компании Роснефть на Дальнем Востоке, в рамках которой не только наращиваются мощности по добыче углеводородов, но и поддерживаются научные изыскания, реализуются социальные проекты и создается инфраструктура для качественного роста.