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Первый на Дальнем Востоке завод блочного пеностекла построят в Приморье

Экономика и бизнес
1 сентября, 9:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Объем инвестиций в проект составляет 1,3 млрд рублей
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Первый на Дальнем Востоке завод по производству пеностекольных блоков и изготовлению из них малоэтажных жилых домов планирует построить в Приморье новый резидент Свободного порта Владивосток - компания "Ольгинский домостроительный комбинат". Как рассказал ТАСС директор компании Александр Ермаков, объем инвестиций в проект составляет 1,3 млрд рублей.

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"В России всего два завода по производству блочного пеностекла, оба они небольшие и производят достаточно дорогой продукт. На Дальнем Востоке таких заводов нет. Мы планируем использовать в качестве сырья цеолитовые туфы Чугуевского месторождения, а сам завод построить в селе Тимофеевка Ольгинского района. Дома, построенные из пеностекольных блоков, отличаются прочностью и хорошими теплотехническими характеристиками", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на заводе планируется открыть три линии производства блоков, которые смогут производить 40 тысяч кубометров продукции в год. Таким образом, суммарная мощность предприятия составит 100-120 тысяч кубометров пеностекольных блоков в год. По оптимистичным оценкам, производство может начаться уже в 2017 году.

На этом же предприятии компания параллельно намерена производить из своих блоков малоэтажные индивидуальные жилые дома без внутренней отделки. Квадратный метр жилья в них может стоить около 35 тысяч рублей. Подобные дома благодаря свойствам пеностекольных блоков будут теплыми, так как этот материал проводит тепло в три раза хуже дерева, и не будут требовать фундамента. Ермаков отметил, что проектом завода интересуются инвесторы из Китая.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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