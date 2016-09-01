Помощник президента РФ: налоги в России повышать не надо

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Налоги в России повышать не надо. Такое мнение журналистам высказал помощник президента РФ Андрей Белоусов.
"Я считаю, что налоги всегда надо только снижать", - сказал он, комментируя предложения Минфина по повышению налогов в стране для снижения дефицита бюджета.
Как писала ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники, Минфин РФ за 2017-2019 гг. хочет дополнительно собрать в бюджет почти 2,5 трлн руб. По подсчетам министерства, в 2017 году можно получить дополнительно 670 млрд руб., подсчитал Минфин, а в 2019 г. - почти 1 трлн.
Минфин предлагает собрать эти деньги с нефтяников, "Газпрома", табачников, ввести акциз на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю и взять больше дивидендов с госкомпаний.