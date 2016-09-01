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Индекс PMI в сфере обрабатывающих отраслей в РФ в августе превысил отметку в 50 пунктов

Экономика и бизнес
1 сентября, 9:33 UTC+3
Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности
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ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе 2016 года превысил отметку в 50 пунктов против 49,5 пункта в июле, сообщается в исследовании аналитической компании Markit.

Компания отмечает, что индекс поднялся выше отметки в 50 пунктов только второй раз с начала 2016 года после того, как умеренный рост был зафиксирован в новых заказах и объемах производства.

Значение показателя PMI выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Тем не менее, сокращение производителями как численности персонала, так и уровня остатков готовой продукции, а также дальнейшее падение незавершенных заказов, могут привести объемы производства к потере тяги, если сложности в этих областях не будут преодолены. Пока этого не произойдет, история противоречивых показателей в отрасли похоже, скорее всего, продолжится", - предупредил экономист компании Markit Самюэль Агасс.

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