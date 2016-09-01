Банк БРИКС планирует инвестировать в строительство дорог в России

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Эксперты Нового банка развития БРИКС изучают возможность финансирования проектов по строительству дорог в России. Об этом ТАСС сообщил вице-президент банка Чжу Сянь.

"Мы утвердили первый набор проектов и сейчас мы начинаем искать новые проекты в России и других странах. Ряд российских проектов привлек наше внимание, особенно в сфере транспорта. Мы их изучим и потом можно будет говорить о скорости их реализации", - сказал он, уточнив, что "это дороги, скоростные автомагистрали".

Новый банк развития БРИКС - международная финансовая организация, созданная странами - участницами БРИКС (Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР) для наращивания взаимных инвестиций и финансирования проектов в областях инфраструктуры и устойчивого развития. В этом году банк одобрил финансирование первых пяти инвестиционных проектов на 911 млн долларов.