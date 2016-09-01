Вице-президент Ирана: строительство двух новых блоков АЭС в Бушере начнется 10 сентября

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Строительство двух новых блоков АЭС "Бушер" при сотрудничестве с Россией начнется 20 шахривара (дата по иранскому календарю, которая соответствует 10 сентября) и продлится 10 лет. Об этом сообщил иранскому телевидению вице-президент ИРИ, глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

По его словам, реализация проекта потребует $10 млрд инвестиций. "Учитывая потребности страны и национальные интересы, для развития атомной энергетики в ближайшие 10 лет предусмотрена особая программа кредитования", - заявил вице-президент. "Контракт с Россией предусматривает использование технических возможностей, которыми обладает иранская промышленность", - подчеркнул Салехи, отметив, что эти два энергоблока "позволят Ирану ежегодно экономить 22 млн баррелей нефти".

В начале прошлого месяца министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что Иран подтвердил важность участия ГК "Росатом" в строительстве АЭС "Бушер". "Вы знаете, что уже был подписан контракт на реализацию второго и третьего блоков атомной электростанции "Бушер", - напомнил он. "Россия готова продолжать строить второй и третий блоки. Думаю, что в какой-то ближайшей перспективе мы получим строительство этих блоков", - сказал Новак.

АЭС в иранской провинции Бушер была построена российскими специалистами в соответствии с контрактом между Ираном и РФ от 1995 года. В августе 2012 года атомная электростанция была выведена на полную мощность.

"Бушер" является первой АЭС не только в Иране, но и на всем Ближнем Востоке. Она расположена в 18 км от города Бушер, на берегу Персидского залива. Мощность первого энергоблока станции - 1000 МВт.

В начале ноября 2014 года Россия подписала с Ираном пакет соглашений по проекту сооружения в Исламской Республике еще 8 атомных энергоблоков. В начале мая текущего года источник в Росатоме сообщил, что Россия рассчитывает начать работы по проектированию АЭС "Бушер-2" в Иране до конца 2016 г. после согласования с иранским заказчиком параметров площадки. Строительство третьего энергоблока планируется начать в течение ближайших двух лет.