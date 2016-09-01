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Курс доллара на Московской бирже снизился на семь копеек, до 65,24 рубля

Экономика и бизнес
1 сентября, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,06% и составил 1976,26 пункта
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в четверг снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 65,24 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос на 0,06% и составил 1976,26 пункта.

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