Акционеры "Уралкалия" одобрили эмиссию облигаций на $800 млн в пользу дочерней компании

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Акционеры "Уралкалия" на внеочередном общем собрании одобрили размещение биржевых облигаций общей номинальной стоимостью $800 млн в пользу АО "Уралкалий-Технология". Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Размещение будет производиться единовременно или несколькими выпусками, срок погашения по последнему из выпусков облигаций - не позднее 23 марта 2023 года.

"Целью данного выпуска является замена переданных в РЕПО ценных бумаг с акций компании на облигации в сделке РЕПО по привлечению финансирования, заключенной 23 сентября 2015 г. между АО "Уралкалий-Технология" и АО "ВТБ Капитал" на $800 млн, с прекращением договора залога ГДР, переданных в обеспечение данной сделки", - отмечается в сообщении.

"Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей калия с долей в мировом производстве около 20%. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). Белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку принадлежит 20% акций компании, 19,99% - "Уралхиму", еще 38,4% - доля казначейских акций, 12,6% в РЕПО у "ВТБ Капитала". Free-float составляет 8,96% акций.