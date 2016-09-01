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Росрыболовство рассчитывает, что в РФ за 5-7 лет будет построено 150 судов разных типов

Экономика и бизнес
1 сентября, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
В разных бассейнах России - разные потребности в судах, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В России в течение ближайших лет благодаря механизму инвестиционных квот ("квот под киль") может быть построено 150 судов различных типов. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"За 5-7 лет из расчета выделяемых объемов ожидаем, что будет построено 150 судов различных типов: крупно- и среднетоннажных, малых судов", - сказал он.

Интервью

Илья Шестаков

Илья Шестаков: в экспорте рыбы из РФ нет ничего плохого, вопрос в его структуре и качестве

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Как отметил глава ведомства, в разных бассейнах России - разные потребности в судах. "Если говорить о Дальнем Востоке, то есть потребность в крупнотоннажном флоте, для Северного бассейна актуальнее среднетоннажные траулеры и ярусоловы", - пояснил Шестаков.

Он также напомнил, что в отраслевом законе заложена еще одна стимулирующая мера - дополнительная квота для тех, кто в рамках прибрежного рыболовства поставляет рыбу на берег в живом и охлажденным виде. "Этот ресурс станет дополнительной поддержкой для строительства маломерного флота", - уверен руководитель Росрыболовства.

По словам Шестакова, проекты актов правительства, содержащие требования к объектам инвестиций, порядок закрепления долей квот, долго обсуждались с рыбацким сообществом и сейчас размещены для общественного обсуждения на официальном портале.

"По сути механизм понятен и логичен. Субсидируются в первую очередь сложные, капиталоемкие проекты. Это - строительство крупнотоннажных и среднетоннажных судов с переработкой и безотходным производством", - сказал Шестаков.

Объект инвестиций должен соответствовать минимальным критериям, перечисленным в документах, другие параметры определяет сам инвестор. Так, срок реализации проекта должен составлять не более 5 лет с даты заключения договора о предоставлении доли квот на инвестиционные цели, суммарный объем вложений в проект - не менее 1 млрд рублей.

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