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Аэропорт Владивостока обслужил за сутки 8 тыс. человек, обновив рекорд за счет гостей ВЭФ

Экономика и бизнес
1 сентября, 14:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
Всего за сутки аэропорт обслужил 69 рейс на прилет и на вылет
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Международный аэропорт Владивостока обновил суточный рекорд пассажиропотока за счет приема гостей Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла в четверг.

"31 августа 2016 г. международный аэропорт Владивосток обслужил 8,3 тыс. пассажира. Это новый рекорд для аэропорта. Предыдущий суточный рекорд пассажиропотока был зафиксирован 12 августа 2016 г., когда через воздушную гавань Приморья прошли 7,9 тыс. человек", - сказал представитель авиапредприятия.

Всего за сутки аэропорт обслужил 69 рейс на прилет и на вылет. Среди них 12 рейсов деловой авиации с представителями иностранных госструктур и бизнес-сообществ, представителей ряда министерств России. В пресс-службе напомнили, что год назад, в пиковый день прилетов гостей на первый ВЭФ в аэропорт Владивостока прибыло 7,7 тыс. человек.

Аэропорт Владивостока - один из самых современных на Дальнем Востоке - был полностью модернизирован в 2012 году к проходившему в приморской столице саммиту АТЭС.

Планируется, что в ВЭФ, который пройдет 2-3 сентября, примут участие делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. На форуме планируется обсудить возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. В рамках ВЭФ запланировано 57 мероприятий, 52 сессии и 55 межстрановых бизнес-диалогов: бизнес-диалог Россия-Корея, Россия-Япония, Россия-Китай, Россия-Германия, Россия - АСЕАН.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.

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