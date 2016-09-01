Законопроект об упрощенном визовом режиме на Дальнем Востоке внесут в Думу осенью

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития согласовало с правительством РФ законопроект, позволяющий ввести упрощенный визовый режим в свободном порте Владивосток, и рассчитывает этой осенью внести его в Госдуму. Об этом сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в пилотный день Восточного экономического форума (ВЭФ).

"10 августа президент РФ поддержал наше предложение (об упрощении визового режима - прим. ТАСС), даны все соответствующие указания, законопроект полностью готов для иностранных граждан, решение принципиальное окончательное принято. Надеемся в осеннюю сессию внести", - сказал министр.

Галушка добавил, что Минвостокразвития рассчитывает, что закон заработает в 2017 году.

Второй Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

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