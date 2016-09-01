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"Транснефть" в ближайшее время возобновит отгрузку нефти в порту Козьмино

Экономика и бизнес
1 сентября, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Два танкера в Козьмино из графика августа переоформляются на сентябрь
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" в ближайшее время возобновит отгрузку нефти в порту Козьмино, которая была прервана в ночь на понедельник из-за шторма, сообщил журналистам представитель компании.

"В Козьмино сегодня утром, в 8:21 мск, было снято штормовое предупреждение. В ближайшее время будет заведен под погрузку танкер", - сказал он.

Представитель компании добавил, что два танкера в Козьмино из графика августа переоформляются на сентябрь.

"Во всех остальных морских терминалах компании все штатно, идет отгрузка", - отметил он.

ООО "Транснефть - Порт Козьмино" входит в состав ПАО "Транснефть" и является конечной точкой трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан".

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