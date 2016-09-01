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Галушка: развитие Дальвостока можно назвать стартапом

Экономика и бизнес
1 сентября, 10:41 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
При этом министр добавил, что присутствие глав Японии и Кореи на ВЭФ говорит о большом интересе азиатских стран сотрудничать с Дальним Востоком
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Процесс интеграции экономики Дальнего Востока в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в настоящее время идет не настолько интенсивное из-за того, что инструменты, разработанные для повышения инвестиционной привлекательности региона и поддержки инвесторов в округе, начали работать недавно и пока вызывают ряд вопросов со стороны бизнеса. Такое мнение высказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на пресс-конференции в пилотный день Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Главной сложностью является то, что по большому счету то, что происходит сейчас на Дальнем Востоке можно назвать стартапом, и из того вытекают сложности соответствующие. Инвесторы иностранные, во многом российские по сути открывают для себя Дальний Восток впервые, реализуя те или иные проекты. И вот это узнавание Дальнего Востока, понимание того, что делает государство российское на Дальнем Востоке, как всякое новое, сначала вызывает элемент непонимания, иногда недоверия", - сказал министр, отвечая на вопрос, в чем главная сложность в процессе интеграции Дальнего Востока в экономику АТР.

При этом министр добавил, что в последний год заметна большая заинтересованность азиатских партнеров к дальневосточным проектам и региону в целом. Об этом свидетельствует присутствие высоких лиц на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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Владивосток и ВЭФ Развитие Дальнего Востока
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Галушка, Александр Сергеевич
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