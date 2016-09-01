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Торги в Токио завершились ростом на фоне позитивных данных об экономике США

Экономика и бизнес
1 сентября, 10:38 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Ключевой индекс Nikkei поднялся на 0,13%, до отметки 16 9087,52 пункта
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ТОКИО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились в четверг повышением котировок на фоне позитивных статданных из США. Рост, однако, был незначительным на фоне коррекции - многие инвесторы продавали заметно подорожавшие за последние дни акции.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,13%, до отметки 16 9087,52 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,47% и поднялся до 1 335,80 пункта.

Лучшие, чем ожидались, данные по зарплате в частном секторе экономики США стали главным фактором роста в Токио, считает аналитик NLI Research Institute Синго Идэ.

"В то же время сегодня наблюдалась коррекция - многие инвесторы продавали подорожавшие за дни роста акции", - отметил он. Также, по мнению Идэ, многие игроки сейчас заняли выжидательную позицию в преддверии публикации данных по занятости в США за август.

Коррекция повлияла и на движение курсов валют, считает аналитик Barclays Bank Синъитиро Кадота.

"Многие инвесторы, закупившие доллары в момент резкого ослабления курса, сегодня их продавали для фиксации прибыли", - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара ослаб на 0,02 пункта и вышел на отметку в 103,25-130,30 иен за доллар.

На фоне снижения общемировых цен на нефть падением отличились японские нефтяные компании. В частности, акции Inpex и Japan Petroleum Exploration упали на 23,4 иены (2,6%) и 38 иен (1,7%) до отметок в 875 иен и 2 241 иен соответственно.

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