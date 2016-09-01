Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Французский производитель деталей для самолетов Figeac Aero может войти в уральскую ОЭЗ

Экономика и бизнес
1 сентября, 10:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября./ТАСС
Генеральный директор уральской особой экономической зоны Артемий Кызласов отметил, что документы о сотрудничестве были подписаны в 2014 году на Международном авиакосмическом салоне в Фарнборо
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября./ТАСС/. Французская компания Figeac Aero, специализирующаяся на производстве деталей для самолетов, может создать совместное предприятие с ВСМПО-АВИСМА и войти в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Титановая долина", которая расположена в Свердловской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ОЭЗ.

"В качестве площадки для размещения совместного производства Figeac Aero и ВСМПО нами рассматривается ОЭЗ "Титановая долина". Сейчас мы обсуждаем условия сотрудничества, одним из которых является кадровое обеспечение будущего предприятия. Figeac Aero уже имеет опыт создания специальных обучающих программ для персонала, при этом мы рассчитываем на поддержку Уральского федерального университета (УрФУ) и регионального правительства в организации курсов переподготовки для кадров в Верхней Салде", - приводит пресс-служба слова вице-президента по продажам и маркетингу Figeac Aero Тома Жирара.

Смотрите также
Вторую очередь ОЭЗ "Титановая долина" планируют запустить к концу года

Генеральный директор уральской ОЭЗ Артемий Кызласов отметил, что документы о сотрудничестве были подписаны в 2014 году на Международном авиакосмическом салоне в Фарнборо.

"В июле 2014 года мы подписали трехсторонний меморандум о взаимодействии. Figeac Aero и ВСМПО-АВИСМА определили виды продукции, которая может выпускаться в Верхней Салде, мощность производства и потребности в кадрах. В 2015 году меморандум был продлен еще на один год", - сказал Кызласов.

ОЭЗ "Титановая долина" создается на базе крупнейшего мирового производителя титана ВСМПО-АВИСМА.

Figeac Aero (основана в 1989 году во Франции) специализируется на выпуске авиационных узлов (проектирование, изготовление и монтаж), структурных компонентов для авиации (от арматуры небольшого размера до элементов длиной 26 м), деталях турбин, шасси, упорных инверторах для них и прецизионной обработке элементов. Является партнером авиастроительных компаний Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, Eurocopter, Dassault, Gulfstream, Pilatus, ATR, Moteurs.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
14
Нефть, морепродукты и автомобили: экономические отношения Москвы и Токио
Выборы-2016
Государственная дума. Цифры и факты
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мальчика в Забайкалье
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
Лавров: Россия не выбирает между Европой и Азией
7
Годовалый ребенок умер в Ульяновской области в машине скорой помощи
Темы дня
Реклама