Французский производитель деталей для самолетов Figeac Aero может войти в уральскую ОЭЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября./ТАСС/. Французская компания Figeac Aero, специализирующаяся на производстве деталей для самолетов, может создать совместное предприятие с ВСМПО-АВИСМА и войти в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Титановая долина", которая расположена в Свердловской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ОЭЗ.

"В качестве площадки для размещения совместного производства Figeac Aero и ВСМПО нами рассматривается ОЭЗ "Титановая долина". Сейчас мы обсуждаем условия сотрудничества, одним из которых является кадровое обеспечение будущего предприятия. Figeac Aero уже имеет опыт создания специальных обучающих программ для персонала, при этом мы рассчитываем на поддержку Уральского федерального университета (УрФУ) и регионального правительства в организации курсов переподготовки для кадров в Верхней Салде", - приводит пресс-служба слова вице-президента по продажам и маркетингу Figeac Aero Тома Жирара.

Генеральный директор уральской ОЭЗ Артемий Кызласов отметил, что документы о сотрудничестве были подписаны в 2014 году на Международном авиакосмическом салоне в Фарнборо.

"В июле 2014 года мы подписали трехсторонний меморандум о взаимодействии. Figeac Aero и ВСМПО-АВИСМА определили виды продукции, которая может выпускаться в Верхней Салде, мощность производства и потребности в кадрах. В 2015 году меморандум был продлен еще на один год", - сказал Кызласов.

ОЭЗ "Титановая долина" создается на базе крупнейшего мирового производителя титана ВСМПО-АВИСМА.

Figeac Aero (основана в 1989 году во Франции) специализируется на выпуске авиационных узлов (проектирование, изготовление и монтаж), структурных компонентов для авиации (от арматуры небольшого размера до элементов длиной 26 м), деталях турбин, шасси, упорных инверторах для них и прецизионной обработке элементов. Является партнером авиастроительных компаний Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, Eurocopter, Dassault, Gulfstream, Pilatus, ATR, Moteurs.