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На Украине резко "просела" национальная валюта, превысив 26 гривен за доллар

Экономика и бизнес
1 сентября, 10:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, сентября. /ТАСС
По отношению к евро гривна потеряла 38 копеек, €1 евро - 29,03 гривен
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КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) резко снизил курс гривны к основным валютам, вернувшись к курсовым показателям апреля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, опубликованные на сайте НБУ.

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По сравнению с 31 августа гривна в четверг "просела" по отношению к доллару сразу на 42 копейки, достигнув отметки в 26,08 гривен за доллар. По отношению к евро гривна потеряла 38 копеек, €1 евро - 29,03 гривен.

Ранее в НБУ объясняли, что снижение курса гривны связано с неурегулированностью ситуации на востоке Украины, а также с сезонным ростом спроса на иностранную валюту и коррекцией цен на зерновые культуры. Кроме того, отметили в Центробанке, имеет место "временный рост покупки валюты украинскими компаниями для уплаты по обязательствам в иностранной валюте".

Для поддержки национальной валюты НБУ 31 августа впервые за пять месяцев провел аукцион по продаже валюты. Всего было продано $30 млн, средневзвешенный курс составил 26,11 гривны за доллар.

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, без возобновления финансирования со стороны Международного валютного фонда и других официальных доноров девальвация гривны может превысить в будущем отметку в 20%, при этом курс может с легкостью преодолеть 30 гривен за доллар.

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