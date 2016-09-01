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В Белоруссии сняты ограничения на вывоз автомобильного топлива за пределы страны

Экономика и бизнес
1 сентября, 10:54 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, сентября. /ТАСС
В концерне "Белнефтехим" рассчитывают, что со снятием ограничений на вывоз топлива за пределы страны увеличится его реализация, в первую очередь, на приграничных АЗС
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МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Белоруссия сняла с 1 сентября ограничения по вывозу автомобильного топлива за пределы республики. Это предусмотрено принятым 1 июля нынешнего года постановлением Совета министров страны.

"Данное постановление признает утратившими силу несколько решений правительства по вопросам регулирования вывоза автомобильного топлива с территории Республики Беларусь", - отметили в пресс-службе правительства.

В ноябре 2011 года Советом министров республики было принято решение "для усиления мер по ограничению вывоза из страны автомобильного топлива и стабилизации обстановки в пунктах пропуска через госграницу Белоруссии". В соответствии с документом, выезжать за пределы Таможенного союза на одном и том же автомобиле из Белоруссии можно было один раз в 8 дней. В случае более частых поездок за пределы Таможенного союза необходимо было уплачивать пошлину на топливо.

В концерне "Белнефтехим" рассчитывают, что со снятием ограничений на вывоз топлива за пределы страны увеличится его реализация, в первую очередь, на приграничных АЗС.

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