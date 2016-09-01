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Арбитраж взыскал с Махачкалинского порта около 156 млн рублей долгов

Экономика и бизнес
1 сентября, 11:01 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 1, сентября. /ТАСС
В июне текущего года компания Arolia Holdings LTD обратилась в Арбитражный суд Дагестана с иском к ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт" о взыскании 678 млн 177 тыс
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 1 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Дагестана взыскал с ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт" почти 156 млн рублей в пользу кипрской компании "Аролиа Холдингс Лтд", сообщил в четверг ТАСС представитель пресс-службы суда.

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"В июне текущего года Arolia Holdings LTD обратилась в Арбитражный суд Дагестана с иском к ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт" о взыскании 678 млн 177 тыс. рублей неустойки и процентов, образовавшихся в результате уступки задолженности порта перед Сбербанком России", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, ранее между портом и Сбербанком были заключены договора об открытии невозобновляемых кредитных линий, а в 2013 году Сбербанк и компания Arolia Holdings LTD заключили договор, согласно которому банк уступил компании права требования к порту.

"Суд частично удовлетворил иск компании, взыскав с порта 155 млн 945 тыс. рублей", - добавил представитель суда.

 

 

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