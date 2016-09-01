Свободный порт: возможность для развития бизнеса и городов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Свободный порт Владивосток – еще один механизм, направленный на подъем и опережающее развитие Дальнего Востока. Менее чем за год работы в управляющую компанию порта подано 122 официальные заявки от инвесторов на общую сумму почти 180 млрд рублей.

Режим порто-франко создан для расширения трансграничной торговли, развития транспортной инфраструктуры, создания сети логистических центров. В этой зоне работает механизм беспошлинного ввоза и вывоза товаров, предоставляются налоговые и административные льготы. С 1 октября вступает в силу закон, позволяющий декларировать грузы в электронном режиме, а также открыть участникам внешнеэкономической деятельности "зеленый коридор" при прохождении таможни за счет механизма предварительного уведомления. Со следующего года в свободных портах планируется ввести упрощенный визовый режим.

"Свободный порт является развитием идей, заложенных в территориях опережающего развития. Резиденты кроме налоговых и административных льгот получат 8-дневный безвизовый въезд на территорию России", - говорил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Режим свободного порта был распространен на территории 15 муниципалитетов Приморья с октября 2015 года. Летом этого года принято решение о расширении границ свободного порта еще на один район Приморья – Лазовский, а также на Ванинский муниципальный район Хабаровского края, Корсаковский городской округ Сахалина, порты Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае и Певек в Чукотском автономном округе. Сейчас регионы разрабатывают концепцию развития вновь созданных свободных портов. Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев дал регионам на это три месяца.

Менее чем за год в свободном порте Владивосток заработало одно предприятие, еще восемь находятся в процессе строительства.

Пока в числе резидентов свободного порта шесть компаний с иностранным капиталом: 4 – китайские и по одной из Кореи и Японии.

Пока из 122 заявок от инвесторов на получение статуса резидента свободного порта 8 - с иностранным капиталом.

Резиденты свободного порта рассказали ТАСС о реализуемых проектах:

Член Совета Директоров ООО "Владивостокский Рыбный Порт" Денис Сарана:

- Проект модернизации холодильной инфраструктуры порта неоднократно обсуждался и откладывался. Нас останавливали экономические реалии, которые не позволяли сделать его рентабельным. Те льготы и преференции, которые мы получим, будучи резидентом свободного порта Владивосток, стимулировали нас подать заявку в Корпорацию. Благодаря расширению холодильных мощностей предприятия, мы будем готовы полностью обеспечить как текущие потребности российского рынка, так и увеличение объемов перевалки в случае роста потребления рыбы в стране»

Проект нацелен на увеличение доли отечественных портов в хранении и перевалке рыбной продукции, призван способствовать развитию производства рыбной продукции с глубокой степенью переработки, назревшей модернизации холодильных портовых мощностей для хранения рыбы и рыбопродуктов на Дальнем Востоке.

Генеральный директор ООО "Авиаполис Янковский" Константин Богданенко:

- Совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока мы работали четыре месяца. На первый взгляд, это может показаться большим сроком, но мы понимаем, что стали первыми "ласточками" и на нас отработали многие законотворческие нормы, которые станут постоянными для следующих резидентов. Мы осознано шли на этот шаг. Основные мои ожидания на данный момент связаны не сколько с уменьшением налоговых затрат – это дело будущего. Сейчас мы собираемся воспользоваться предполагаемым упрощением административных процедур, прежде всего в отношении с землей

В марте "Авиаполис Янковский" стал резидентом Свободного порта Владивосток. Сейчас это крупнейший на Дальнем Востоке индустриально- промышленный парк, услугами его объектов пользуются 12 юридических лиц, среди которых крупные федеральные компании Royal Canin, Kari, "Эльдорадо", DNS, "Самбери" и Samsung, которые здесь хранят и распределяют по точкам реализации свою продукцию. Используемая под строительство площадь парка составляет 24 га, в перспективе планируется увеличить ее до 180 га. Здесь будет размещено примерно 680 тыс. кв. м складских, коммерческих и офисных помещений, проект рассчитан до 2025 года. Запуск промышленного парка на полную мощность позволит трудоустроить 10 тыс. человек, прогнозируемые налоговые отчисления от деятельности промышленного парка в 2025 году достигнут 500 млн рублей в год. Также инвестор намерен построить жилой микрорайон в поселке Новый в 30 км от Владивостока.

Генеральный директор ООО "Хорал ДВ" Любовь Горбачева:

- Получение статуса резидента для нас очень важное событие, которое позволит значительно сократить расходы. Более того, реализуя проект, мы займем свободную нишу по вылову сардины, скумбрии, японского анчоуса и тихоокеанского кальмара, о чем давно просит государство. Мы подали заявку в свободный порт Владивосток сразу на две компании – одна будет добывать рыбу, а вторая – перерабатывать. Готовую продукцию собираемся сбывать на отечественном рынке, причем по всей России

"Хорал ДВ" создаст на Дальнем Востоке предприятие по добыче и переработке рыбы. Реализуя проект, компания займет свободную нишу по вылову сардины, скумбрии, японского анчоуса и тихоокеанского кальмара. Готовую продукцию планирует продавать на отечественном рынке.

Руководитель проекта ООО "Авеста" Сергей Ходов:

- Мы положительно оцениваем все новые инициативы и преференции, которые будут даны новым инвестиционным проектам. Льготы по социальному налогу, снижение налогов на имущество и прибыль - это большой плюс для инвесторов

Компания "Авеста" реализует проект строительства транспортно-логистического комплекса. Он будет включать железнодорожную ветку протяженностью более 2 км, которая позволит быстро формировать контейнерные поезда. Комплекс находится близко к трассе М60 Владивосток- Хабаровск, имеет выходы на порты Владивостока, Находки, Хасанского района, а также Китай и центральные регионы России. Железную дорогу компания планирует ввести в этом году, первый склад ввести в эксплуатацию в первой половине 2018 года.

Генеральный директор ООО "Зима Южная" Алексей Бойко:

- Средства, которые высвобождаются за счет налоговых льгот в статусе резидента свободного порта, дают возможность построить дополнительные социально-значимые объекты

Компания "Зима Южная" планирует возвести микрорайон из 9 многоэтажных домов на 1,1 тысячи квартир в селе Вольно-Надеждинское и обеспечить его детсадом, спортивными площадками, магазинами, аптеками и др. необходимыми объектами. Планируется, что микрорайон будет ориентирован на молодые семьи, квартиры будут стоить от 50 тысяч рублей за квадратный метр.