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Снижение ставки по ипотеке в ДФО может идти по аналогии с льготным продуктом для МСБ

Экономика и бизнес
1 сентября, 11:13 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Разработанное для дальневосточных предпринимателей кредитное предложение позволит бизнесу брать "длинные" кредиты по ставке на 5 п. п. ниже обычной
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Снижение процентной ставки по ипотеке для жителей Дальнего Востока может идти по аналогии с льготным кредитным продуктом для малого и среднего бизнеса (МСБ) округа. Разработанное для дальневосточных предпринимателей кредитное предложение позволит бизнесу брать "длинные" кредиты по ставке на 5 п. п. ниже обычной, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на пресс-конференции накануне открытия Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Создание специального ипотечного продукта для Дальнего Востока - такая работа ведется. Ряд совещаний уже был в правительстве РФ проведен, на полях форума будут представлены предложения о том, какой это может быть продукт, - сказал Галушка. - К этой работе сейчас подключается Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ). Обращу внимание на один прецедент, который создан (разработан льготный кредитный продукт для малого и среднего бизнеса - прим. ТАСС), он очень похож на возможные решения по ипотеке".

Галушка напомнил, что ФРДВ совместно с российскими банками разработал специальный кредитный продукт для малого и среднего бизнеса Дальнего Востока. Благодаря "смешению" "дешевых" денег ФРДВ (фонд предоставляет займы под 5%) и более "дорогих" денег банков, которые выдают кредиты по рыночной ставке, процентная ставка по кредиту становится примерно на 5 п. п. ниже, чем при обычных условиях. При этом Галушка подчеркнул, что разработанный продукт позволит привлекать бизнесу кредит сроком до 10 лет.

Ранее сообщалось, что 29 июля совет директоров ФРДВ одобрил создание специального кредитного продукта для малого бизнеса на Дальнем Востоке. В результате малый бизнес региона сможет получить под 12,5% кредит на 3 года и по 13,5% годовых на 10 лет.

Ранее вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью "Российской газете" сообщил, что считает необходимым снизить процентные ставки по ипотеке для получателей "дальневосточных гектаров". Он отмечал, что снижение ставок Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) на 0,5 п. п. недостаточно и нужны дополнительные предложения по механизму удешевления ипотеки.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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