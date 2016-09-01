Банк "Российский капитал" обнаружил многочисленные нарушения в ходе проверки "СУ-155"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Банк "Российский капитал" обнаружил многочисленные нарушения в ходе проверки финансовой деятельности группы компаний "СУ-155". Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"В результате проведенной проверки вскрываются многочисленные нарушения финансовой дисциплины и законодательства со стороны менеджмента компаний группы "СУ-155". Материалы проверки по мере их формирования будут передаваться в компетентные органы. Также результаты проверки будут доведены до сведения правительственной комиссии", - говорится в пресс-релизе.