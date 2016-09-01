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Минэнерго выступает за сохранение налогового маневра в ТЭК на 2017 год

Экономика и бизнес
1 сентября, 12:04 UTC+3
При этом "официально никаких предложений от Минфина в Минэнерго пока не поступало", заявил глава Минэнерго Александр Новак
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минэнерго выступает за сохранение планов по снижению налоговой нагрузки в нефтегазовой отрасли. Официально предложений об изменении планов по налоговому маневру на 2017 г. из Минфина в Минэнерго пока не поступало. Об этом журналистам заявил министр энергетики Александр Новак.

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"Я всегда высказывался за то, что налоговая политика должна носить долгосрочный и понятный характер. Поэтому те решения, которые были раньше приняты, должны исполняться, вот и все, и никаких дополнительных нововведений быть не должно. Но это наша позиция. Это действительно дает возможности для того, чтобы компании могли в долгосрочном плане осуществлять свою деятельность планировать инвестиционные расходы ", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько целесообразно сохранить заморозку пошлины.

При этом "официально никаких предложений от Минфина в Минэнерго пока не поступало", подчеркнул он.

Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015 г., предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть до 30% в 2017 г. с нынешних 42%, с параллельным ростом ставки НДПИ на нефть до 919 руб. за т в 2017 г. с 857 руб. за т в 2016 г.

Изначально на 2016 г. предполагалось снижение ставки расчета экспортной пошлины на нефть с 42% до 36%, однако было принято решение "заморозить" ставку на уровне 42%. При этом в законодательстве по-прежнему закреплено снижение ставки до 30% в 2017 г.

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В 2015 г. Минфин РФ выступил с предложением использовать в расчетах ценового коэффициента для НДПИ непрогнозный курс доллара. Так, если в прогнозах ведомства ожидаемый курс доллара находился в границах 63,5-66 руб. за доллар, то для формулы НДПИ курс составит 43,8-50 руб. за доллар. Этот подход позволил бы бюджету получить дополнительные доходы в 2016-2018 гг. в размере 1,6 трлн руб. Однако от этой идеи Минфин был вынужден отказаться из-за жесткого сопротивления других ведомств и нефтяных компаний.

Последние несколько лет в России проводится реформа налогообложения в нефтяной сфере. Основная среднесрочная цель реформы - снижение ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенное выравнивание со ставками экспортной пошлины на темные и, в некоторой степени, светлые нефтепродукты, а также повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых. Реализация именно этого вектора реформы в законах, принятых в 2013-2014 гг., получила название налогового маневра.

Цель маневра - дать возможность адаптироваться к резкому падению мировых цен на нефть как производителям нефти, так и бюджету, не создавая дополнительных проблем для внутреннего рынка нефтепродуктов.

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Новак, Александр Валентинович
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