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Донской: фонд Mubadala заинтересован в освоении Ай-Яунского и Назымского участков недр

Экономика и бизнес
1 сентября, 12:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Участки обладают сложными запасами углеводородов, но являются перспективными, отметил министр природных ресурсов и экологии РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Арабский фонд Mubadala проявляет интерес к освоению Ай-Яунского и Назымского участков в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"На самом деле они рассматривали участки, которые в ближайшее время будут выставляться - Ай-Яунский и Назымский. Я думаю, они могли бы принять участие, такая возможность есть", - сказал Донской.

По его словам, участки обладают сложными запасами углеводородов, но являются перспективными.

"Мы бы приветствовали, чтобы такой инвестор, с хорошими финансовыми возможностями, с определенным опытом работы на таких участках, поучаствовал в освоении. Возможно, с кем- нибудь из российских партнеров", - добавил министр.

При этом Донской не уточнил, как именно фонд готов участвовать в освоении участков. "Через РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций - прим. ред.) тоже вполне приемлемый вариант, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Пока конкурс не объявлен, не определены условия, они формируются в настоящее время".

Министр добавил, что конкурсы на участки, скорее всего, пройдут после проведения аукциона по Эргинскому месторождению.

Ранее Донской сообщал, что Mubadala интересуется проектами по трудноизвлекаемой нефти в РФ, но не уточнял подробности.

Назымский участок включает запасы Назымского и части Тункорского нефтяных месторождений. Извлекаемые ресурсы нефти на участке составляют по категории С1 4,499 млн т, С2 - 53,445 млн т. Запасы Ай-Яунского участка по категории С1 ранее оценивались в 4,5 млн т, С2 - 33,2 млн тонн, прогнозные извлекаемые ресурсы по категории Д1 л на отметке 6,3 млн тонн, Д1 - 9,9 млн тонн, Д2 - 0,2 млн тонн.

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