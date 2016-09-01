ЦБ сохраняет до конца года ожидания по замедлению инфляции до уровня 5-6%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Банк России сохраняет до конца года ожидания по замедлению темпов инфляции до уровня 5-6%. Об этом сообщил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Липин.

"До конца 2016 г. Банк России ожидает дальнейшее замедление инфляции до уровня 5-6%, что будет способствовать продолжению снижения инфляционных ожиданий", - сказал он.

По словам представителя ЦБ, на это влияет несколько факторов.

"Снижение инфляционных ожиданий обусловлено наблюдаемым уменьшением волатильности курсовой динамики, снижением цен на отдельные виды продуктов питания (мясная продукция, сыр), бытовой техники и электроники, сезонным удешевлением плодоовощной продукции", - отметил Липин.

Кроме того, по его словам, позитивное влияние на настроения потребителей оказывает информационный фон (хорошие виды на урожай, возобновление экономического сотрудничества с Турцией).

"Также повышение потребительского оптимизма связано с ожиданиями улучшения материального положения населения в условиях отмечаемого в последние месяцы роста реальной зарплаты", - резюмировал эксперт.