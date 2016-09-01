Еврокомиссия хочет перезапустить трехсторонние переговоры по газу между РФ, ЕС и Украиной

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) считает удачным трехсторонний формат газовых переговоров между Украиной, Россией и ЕС и намерена их перезапустить. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергетического союза Марош Шефчович.

"Мы также хотим перезапустить удачный формат трехсторонних газовых переговоров с участием Украины, России и Европейской комиссии. В прошлом такой формат доказал свою пользу: для всех лучше сидеть рядом друг с другом за одним столом. И Россия как экспортер, и Украина как транзитер и Евросоюз как главный импортер заинтересованы в предсказуемости", - приводит слова Шефчовича пресс-служба представительства ЕС на Украине в социальной сети Facebook.

Шефчович также отметил, что трехсторонний формат переговоров лучше подходит для обсуждения вопросов поставки газа накануне начала отопительного сезона. "В связи с этим в ближайшие недели я также ожидаю встречи с российскими властями", - добавил он.

С начала 2016 года ЕК неоднократно заявляла о намерении перезапустить трехсторонние переговоры по газу и выступала с рекомендацией Киеву и Москве провести в ближайшее время переговоры по поставкам природного газа, но конкретной даты переговоров до сих пор не было.

Регулярные трехсторонние консультации между Россией, ЕС и Украиной о поставках газа на Украину и транзиту в Европу начались еще в мае 2014 года после того, как Россия отменила скидку на газ для Украины. Летом 2014 года "Газпром" перешел на режим поставок по предоплате. Осенью 2015 года России удалось отстоять в "зимнем пакете" условие поквартального установления цены на газ. При этом "Газпром" не стал применять условие "бери или плати" в зимний период 2015-2016 гг., как это делал ранее, позволив Украине избежать санкций за недостаточную выборку газа.

Срок действия "зимнего пакета", в котором Украине была предоставлена скидка на первый квартал 2016 года в размере $17,77 от цены за один кубометр, истек 31 марта.