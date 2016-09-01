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Лихачев: РФ ведет переговоры о создании совместного инвестфонда с Турцией

Экономика и бизнес
1 сентября, 13:07 UTC+3
"Переговоры есть. С Турцией есть переговоры, с Кореей будет этот вопрос обсуждаться", - сказал первый замглавы Минэкономразвития РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Россия ведет переговоры о создании совместного инвестиционного фонда с Турцией. Об этом сообщил ТАСС первый замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев. По его словам, аналогичные переговоры будут вестись и с Кореей.

"Переговоры есть. С Турцией есть переговоры, с Кореей будет этот вопрос обсуждаться", - сказал чиновник.

Понимания по объемам фондов пока нет, добавил он.

Глава МЭР РФ Алексей Улюкаев ранее сообщал, что Россия планирует создать со странами АСЕАН, в частности, с Вьетнамом и Брунеем совместные инвестиционные фонды при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По его словам, достигнуты договоренности о создании совместных инвестиционных фондов. С российской стороны выступает Российский фонд прямых инвестиций, а со стороны партнеров - некоторых стран АСЕАН будут выступать суверенные фонды. Готовятся соответствующие соглашения с Вьетнамом, Брунеем.

Как сообщалось ранее, 16 мая РФПИ и вьетнамский государственный инвестиционный фонд State Capital Investment Corporation (SCIC)  подписали меморандум о создании российско-вьетнамской инвестиционной платформы. Объем инвестиций составит $500 млн.

Инвестиции будут направлены в компании и проекты, способствующие укреплению внешней торговли, увеличению объема прямых иностранных инвестиций между Вьетнамом и Россией, а также развитию бизнеса средних и крупных вьетнамских компаний на территории РФ.

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