Лихачев: РФ ведет переговоры о создании совместного инвестфонда с Турцией

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Россия ведет переговоры о создании совместного инвестиционного фонда с Турцией. Об этом сообщил ТАСС первый замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев. По его словам, аналогичные переговоры будут вестись и с Кореей.
"Переговоры есть. С Турцией есть переговоры, с Кореей будет этот вопрос обсуждаться", - сказал чиновник.
Понимания по объемам фондов пока нет, добавил он.
Глава МЭР РФ Алексей Улюкаев ранее сообщал, что Россия планирует создать со странами АСЕАН, в частности, с Вьетнамом и Брунеем совместные инвестиционные фонды при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По его словам, достигнуты договоренности о создании совместных инвестиционных фондов. С российской стороны выступает Российский фонд прямых инвестиций, а со стороны партнеров - некоторых стран АСЕАН будут выступать суверенные фонды. Готовятся соответствующие соглашения с Вьетнамом, Брунеем.
Как сообщалось ранее, 16 мая РФПИ и вьетнамский государственный инвестиционный фонд State Capital Investment Corporation (SCIC) подписали меморандум о создании российско-вьетнамской инвестиционной платформы. Объем инвестиций составит $500 млн.
Инвестиции будут направлены в компании и проекты, способствующие укреплению внешней торговли, увеличению объема прямых иностранных инвестиций между Вьетнамом и Россией, а также развитию бизнеса средних и крупных вьетнамских компаний на территории РФ.