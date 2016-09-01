Минэнерго: Россия может поделиться с АСЕАН опытом по снижению выбросов углекислого газа

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Страны АСЕАН могут перенять опыт России по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын в ходе дискуссии на сессии, посвященной будущему мировой энергетики и проблемам энергоэффективности на университетском форуме "Россия - АСЕАН".

"На наш взгляд, опыт России может быть очень востребован среди стран АСЕАН в части реализации Парижского соглашения по климату. Несмотря на значительные запасы углеводородного сырья в нашей стране, мы полностью поддерживаем развитие и расширение использования возобновляемых источников энергии, а также снижения выбросов CO2. Национальным планом России предусмотрено внести свой вклад и снизить уровень парниковых газов к 2030 году до уровня 70% от показателя 1990 года", - сказал Инюцын.

Он отметил, что сейчас в России порядка 50% новых энергетических мощностей - это неуглеродная генерация, возобновляемые источники, гидроэнергетика и атомная энергетика, а свыше 35% электроэнергии производят ГЭС и атомные станции без сжигания топлива. "Кроме того, мы развиваем солнечную и ветряную генерацию, гидроэнергетику, производство энергии из биомассы, к 2035 году установленная мощность объектов возобновляемых источников энергии должна составить примерно 7 гигаватт. Я понимаю, что это по сравнению с другими странами смотрится достаточно мало, но у нас развита гидроэнергетика, а она не приравнивается к возобновляемым источникам энергии, хотя мы понимаем, что она таковым является", - отметил Инюцын.

Он добавил, что уровень полезного использования попутного нефтяного газа за 10 лет вырос с 74% до 88%, а целью являются 95%. К 2035 году в целом удельную энергоемкость валового внутреннего продукта планируется снизить в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом.

Университетский форум "Россия - АСЕАН" открыл 1 сентября программу второго Восточного экономического форума во Владивостоке. Он посвящен 20-летию со дня установления диалогового партнерства между Россией и АСЕАН.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.