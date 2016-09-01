Sollers до конца года возобновит сборку автомобилей Ssang Yong в РФ

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Автоконцерн Sollers возобновляет сборку автомобилей Ssang Yong в России и рассчитывает начать их продажи до конца года, сообщил журналистам генеральный директор Sollers Вадим Швецов.
"Переговоры прошли, дилерские заявки собраны, заказ сформирован, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы получим новые Tivoli - это новый автомобиль, который Ssang Yong запустил в прошлом году. Надеюсь, что уже через три месяца эти машины можно будет купить в сети Ssang Yong в России", - сказал он.