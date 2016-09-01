Строительство моста Благовещенск - Хэйхэ начнется в конце 2016 года

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем в районе городов Благовещенск (Амурская область) и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР) начнется в конце 2016 года после прохождения проектом государственной экспертизы и создания в Благовещенске филиала совместного российско-китайского предприятия, которое учреждено для реализации проекта. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Амурской области Александр Козлов в пилотный день Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В четвертом квартале 2016 года планируется завершение разработки проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы. Строительство пограничного мостового перехода планируется выполнить в период с четвертого квартала 2016 года по первый квартал 2019 года", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что строительство моста Благовещенск - Хэйхэ должно было начаться летом этого года. Планировалось, что мост начнут строить одновременно как с российской, так и с китайской стороны.

Козлов добавил, что на смещение сроков начала строительства моста повлияло и решение создать в Благовещенске филиал совместного предприятия. "В том числе повлияло на срок смещения строительства решение, и мы считаем, что оно правильное, создать филиал в городе Благовещенске", - пояснил губернатор. "Мы сегодня делаем подготовительную работу для того, чтобы строители, которые зайдут на эту стройку, не сталкивались с вопросами, как сдать работу, как получить финансирование", - отметил он.