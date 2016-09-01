Медведев: бюджет выделяет 2,7 млрд рублей регионам на программы сельского хозяйства

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Государство выделяет из бюджета 2,7 млрд рублей регионам на программы развития сельского хозяйства, сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня распределяются субсидии из федерального бюджета на поддержку экспорта продукции, мы продолжаем поддерживать сельское хозяйство, для этой цели будет направлено регионам порядка 2,7 млрд рублей на возмещение затрат по модернизации тепличных комплексов и других агропромышленных объектов", - сказал председатель правительства.